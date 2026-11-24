Поне двама души загинаха, а 40 бяха ранени при руска атака срещу Запорожие през нощта. Полша съобщи, че по време на атаките руски дрон е навлязъл за кратко във въздушното пространство на страната.

Руските военни съобщиха, че мишени на ударите им са били контролни центрове за дронове и терминали „Старлинк“ в района на Суми. Ударен е бил и кораб с военен товар югозападно от Одеса, както и електрическа подстанция в района на Чернигов.

Според „Файненшъл таймс“ Съединените щати все още бавят одобрението за прехвърлянето на около 60 ракети прехващачи, закупени от европейските съюзници на Киев. Украинският президент Володимир Зеленски отново призова за ускоряване на доставките на фона на разузнавателна информация за нови масирани руски удари.