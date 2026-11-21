Руски товарен кораб е бил атакуван с дронове във Финския залив, след което се е запалил и се е отклонил към териториалните води на Финландия.

Финландската армия потвърди, че е засекла нападение в международни води. Наредени са временни ограничения в корабоплаването и въздушното пространство. Корабът е плавал за Калининград. Екипажът е евакуиран. Към момента няма информация за извършителя на атаката. Финландия информира съюзническите държави от НАТО за инцидента. Губернаторът на руската Калининградска област заяви, че инцидентът не представлява опасност за доставките към руския ексклав в Балтийско море. Междувременно Хелзинки съобщи, че руски хеликоптер вероятно е нарушил финландското въздушно пространство. Финланското министерство на отбраната смята, че вероятно маневрата е свързана със спасителни или наблюдателни операции във връзка с ударения руски кораб.