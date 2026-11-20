Започна новата ТВ Академия на БНТ. 100 студенти от 6 различни университета започнаха своето практическо обучение в обществената телевизия. Така студентите ще придобият практически опит, а най-добрите от тях ще могат да продължат професионалния си път в БНТ.

Зад всеки успешен журналист стоят години работа, много уроци и хора, които са повярвали в него. За седма поредна година ТВ Академията на БНТ дава възможност на студенти да натрупат опит в журналистическата професия от първо лице.

Калоян Сапнуджиев, студент: „БНТ е телевизия на 60 години със огромен опит и вярвам, че целия този опит, който го има тук ще мога да го попия и да науча много важни неща за самата професия."

Елизабета Цветкова, студентка: „Това е една сфера, която е много динамична, много необятна и се вълнувам, че ще имам шанса да видя какво е зад екран.“ Никол Данева, студентка: „Очаквам да науча дали журналистиката и изобщо БНТ и телевизията е моето място, където мога да се развивам и където мога да правя това, което искам с удоволствие и с принос за обществото.“

Студентите се срещнаха с някои от лицата на телевизията и с част от екипа, който стои зад Академията.

Християна Димитрова, журналист в БНТ: „Пожелавам им да бъдат любопитни, уверени и да не се притесняват да грешат, защото когато бъркат, тогава стават по-добри, да не забравят, че журналистиката е екипна работа, много труд се изисква за това да постигнеш успехи и правилните хора да са до теб.“

Румен Йовчев, журналист в БНТ: „Ще им трябва хъс, желание за работа и да се учат и неслучайно както Християна каза трябва да гледат, да слушат и да четат постоянно, мисля, че това е формулата.“

Антония Николова, ръководител на стажантски програми ТВ академия: „За нас най-важното е всеки стажант да покаже способностите си, да изгради увереност и да открие посоката, която иска да следва. А най-голямото удовлетворение е, когато видим, че някой от тях остава и продължава професионалното си развитие именно в БНТ.“

Още в първия ден на Академията участиците получиха ценни съвети лично от генералния директор на БНТ Милена Милотинова.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Това, което бих искала да им пожелая, е да бъдат любопитни, да питат, за да се научат, да бъдат смели, да не се отказват никога от мечтите си, защото човек е толкова голям, колкото е голяма мечтата му, и да вземат от Българската национална телевизия и от своите ментори, нашите известни лица, всичко, което е ценно за това, което те искат да бъдат оттук нататък.“

През следващите месеци младите хора не само ще гледат телевизия, а ще надникнат и отвъд, там, където тя се създава.