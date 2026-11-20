Сред европейските държави има съгласие за въвеждането на единни европейски мерки за гарантиране на сигурността на децата в интернет. Това заяви министърът на културата Евтим Милошев.

В Брюксел в заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт - министрите обсъдиха предложението на ЕК за забрана на социалните мрежи за деца до 13 години и право на самостоятелни акаунти – от 15 години. Министър Милошев коментира още, че предвидените средства за култура в нашия бюджет за догодина са недостатъчни. България и още четири държави са настояли в Брюксел да не бъде съкращаван бюджетът на европейската програма за култура, аудиовизия и гражданско общество „Агора”.