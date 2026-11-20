Българската национална телевизия е телевизията с най-високо обществено доверие при отразяването на предизборната кампания и изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври и балотажа на 1 ноември 2026 г. Това стана ясно при представянето на наблюдението на Съвета за електронни медии за предизборната кампания и социологическото изследване на агенция „Мяра“, проведено между 8 и 19 октомври сред 1009 пълнолетни българи по поръчка на Съвета.

Националното представително проучване на социологическа агенция „Мяра“ посочва, че 53,3 % от анкетираните имат повече доверие на обществените медии в сравнение с частните. Най-много от запитаните (32 %) определят БНТ като телевизията с най-обективна информация, което я поставя в лидерска позиция спрямо търговските телевизии, взети заедно (25%). Данните показват също, че БНТ остава предпочитан източник на информация за значителна част от аудиторията. Беше отчетено и че кулминацията на кампанията е бил дебатът между двамата кандидати за президент, който БНТ единствена успя да направи. Повече от 30% от гласувалите са били повлияни от този дебат, посочва „Мяра“.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Много се радвам на резултатите от проучването на агенция „Мяра“ и мониторинга на СЕМ, защото, както и при изборите през април 2026 г. и сега отново сме първи избор на зрителите, когато става въпрос за обективност. Освен това проучването на „Мяра“ показва, че Българската национална телевизия отново е в лидерска позиция и по доверие. Благодарим на зрителите за оценката. БНТ отчете и рекорден интерес към съдържанието в дигиталните си платформи за предизборния месец октомври – над 11 млн. само в новинарската Facebook страница на обществената телевизия, наред със значителна аудитория в bntnews.bg, bnt.bg и останалите платформи. А самият дебат привлече над 1 млн. зрители в ефира на БНТ и също толкова – в интернет-платформите ѝ.“

Наблюдението на СЕМ, проведено в периода 25 септември – 1 ноември 2026 г., обхваща 13 линейни медийни услуги на националните обществени доставчици и включва количествен и качествен анализ на предизборното съдържание – участието на политическите субекти, платената и безплатната агитация, редакционното съдържание, жанровете, достъпността, разграничаването между журналистика и агитация, както и проявите на език на омразата.

В мониторинга се посочва, че по време на кампанията БНТ добре е разграничила двете роли на президента Илияна Йотова - като държавен глава и като кандидат-президент, показва специализираното наблюдение на СЕМ, осъществено по силата на чл. 57 от Изборния кодекс и чл. 32 от Закона за радиото и телевизията съгласно споразумението, подписано с ЦИК, и за целите на комисията. Обществената телевизия е положила огромни усилия да предложи много различни платени и безплатни форми на отразяване, сочи още специализирания мониторинг. СЕМ отчете и своевременната реакция на БНТ при неприемливо поведение на участници в живи предавания, както и широкото осигуряване на жестов превод за хората с увреждания.

При наблюденията са откроени три особености на кампанията - речта на омразата, включително антисемитизъм и негативно говорене срещу етнически, социални и сексуални малцинства, както и опити срещу честта и доброто име на кандидати да се появяват в публичното пространство през предизборното съдържание, включително в националния ефир на БНР и БНТ. Беше отчетено, че навреме са взети мерки както от медиите, така и от СЕМ.

БНТ и БНР поставиха на обсъждане и въпроса за несъвършенствата на правилата за медийно отразяване на предизборната кампания, който двете медии нееднократно са поставяли и преди. Генералният директор на БНТ Милена Милотинова припомни решението на УС на БНТ, регламентиращо правото на екипите да прекъсват участия на кандидати, неспазващи закона и използващи език на омразата.