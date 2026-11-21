Председателят на Европейския съвет Антонио Коща предложи съкращения на стойност 204 млрд. евро в бъдещата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028–2034 г., както и въвеждане на нов данък върху големите компании от дигиталния сектор. Целта е да бъде постигнат компромис между 27-те държави членки до края на годината. Коща представи предложението днес, то ще бъде обсъждано от лидерите на страните от ЕС на извънредна среща на върха в края на следващата седмица в Брюксел. Освен многогодишния бюджет на блока, те ще обсъждат и новия заем за Украйна в размер на 45 млрд. евро.

Според Коща новото предложение увеличава финансирането за конкурентоспособност със 120%, за отбрана - с 232%. Удвояват се средствата за управление на миграцията и контрол на границите.

По думите на Коща предложението запазва финансирането на кохезионната и селскостопанската политика. Новият фонд в подкрепа на Общата селскостопанска политика и Политиката на сближаване ще остане най-големият фонд в бюджета, заяви Коща. Според председателя на Европейския съвет бюджетът за водещата научна програма на Европейския съюз – „Хоризонт Европа“ – ще се увеличи с 57% в сравнение с настоящия бюджет. Програмата „Еразъм“ ще бъде увеличена с 25%. Според новото предложение вноските на държавите в европейския бюджет ще са средно националните вноски и ще се увеличат от 0,80% на 0,82% от брутния национален доход на държавите членки.

Предложението предвижда 5 източника на собствени приходи за европейския бюджет: от големи компании, предоставящи цифрови услуги, от Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите, от нерециклирани електронни отпадъци, от тютюневи изделия и от Системата за търговия с емисии. В съчетание със съществуващите източници на приходи, те могат да генерират около 60 милиарда евро годишно.

Коща заяви, че ще продължим да работим по предложението на Европейския парламент за нов собствен ресурс, базиран на криптоактиви. Освен това Комисията ще трябва да проучи възможностите за допълнителни приходи от бъдещи търгове за радиочестотния спектър. Председателят на Европейския съвет определени новия бюджет като реалистичен, който отговаря на новите приоритети, като същевременно запазва утвърдените ни политики, поддържа националните вноски в разумни граници и включва балансиран набор от нови собствени ресурси.