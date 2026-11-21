Председателят на Европейския съвет Антонио Коща предложи съкращения на стойност 204 млрд. евро в бъдещата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028–2034 г., както и въвеждане на нов данък върху големите компании от дигиталния сектор. Целта е да бъде постигнат компромис между 27-те държави членки до края на годината.

Коща представи предложението днес. То ще бъде обсъдено от лидерите на страните от ЕС на извънредна среща на върха в края на следващата седмица в Брюксел. Освен многогодишния бюджет на блока те ще обсъдят и новия заем за Украйна в размер на 45 млрд. евро.

Според Коща новото предложение увеличава финансирането за конкурентоспособност със 120%, а за отбрана – с 232%. Удвояват се средствата за управление на миграцията и контрол на границите.

По думите на Коща предложението запазва финансирането на кохезионната и селскостопанската политика. Новият фонд в подкрепа на Общата селскостопанска политика и Политиката на сближаване ще остане най-големият фонд в бюджета, заяви Коща.

Според председателя на Европейския съвет бюджетът за водещата научна програма на Европейския съюз – „Хоризонт Европа“, ще се увеличи с 57% в сравнение с настоящия бюджет. Програмата „Еразъм“ ще бъде увеличена с 25%.

Според новото предложение средните национални вноски в европейския бюджет ще се увеличат от 0,80% на 0,82% от брутния национален доход на държавите членки.

Предложението предвижда пет източника на собствени приходи за европейския бюджет: от големи компании, предоставящи цифрови услуги, от Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите, от нерециклирани електронни отпадъци, от тютюневи изделия и от Системата за търговия с емисии (СТЕ).

В съчетание със съществуващите източници на приходи те могат да генерират около 60 млрд. евро годишно.

Коща заяви, че ще продължи работата по предложението на Европейския парламент за нов собствен ресурс, базиран на криптоактиви. Освен това Комисията ще трябва да проучи възможностите за допълнителни приходи от бъдещи търгове за радиочестотния спектър.

Председателят на Европейския съвет определи новия бюджет като реалистичен, който отговаря на новите приоритети, като същевременно запазва утвърдените политики, поддържа националните вноски в разумни граници и включва балансиран набор от нови собствени ресурси.