Ученици, студенти и преподаватели от Молдова пристигнаха в България. Инициативата на Асоциацията за развитие на българската общност в Молдова има за цел да изгради мостове между младите хора от двете страни чрез обмен на знания, идеи и опит. Младежите вече са в Русе, където освен няколко образователни институции в града, те посетиха и Регионалния телевизионен център на БНТ.

кадър от филма „Корени отвър“

„Като че ли всички се намираме в България, като че ли не сме в друга страна. С тези хора така добре се разбираме и естествено, казват те – нали сме българи! Също е – българи сме! В кръвта, в живота! Винаги човекът свързва живота си с песента, с изкуството, а нашите хора, които са тук, също не могат без изкуство!“

Така през 1993 година Емил Радев разказва историята на Петър и Елена Стоянови от град Тараклия. Филм на Регионалния телевизионен център – Русе, който улавя не просто живота на българите далеч от родината, а силата на една принадлежност.

Повече от три десетилетия по-късно този спомен продължава да живее. Днес той оживява и в разказите на Дария Михайлова и Евгения Костадинова от Тараклия.

Дария Михайлова, студентка в РУ „Ангел Кънчев“ – гр. Тараклия, Молдова: „Имам спомени от моето детство, когато ходех при баба и постоянно при нея играеше българска народна музика. Национална, фолклорна, това много в главата ми се отрази. Тоест това е от моето детство.“

Евгения Костадинова, студентка в РУ „Ангел Кънчев“ – гр. Тараклия, Молдова: „За това, че съм сега оставала 30 години, ама по разказите и растнах в това време, имам много голяма носталгия за тези времена.“

Любопитството към Русе и неговата история продължи и зад кулисите на телевизионната журналистика. Срещата с екипа на БНТ даде възможност на младите хора да видят отблизо как се създава телевизионното съдържание и какво остава скрито за зрителите пред малкия екран.

Мария Догару, Младежки център „Васил Левски“ – Молдова: „Когато идвахме насам, разбрах, че всяка една сграда и всичкото, което е построено в Русе, има свое национално, свое историческо значение. Това е много впечатляващо.“

главен асистент Христина Соколова, РУ „Ангел Кънчев“ – Русе: „Не очаквах, че телевизионният център е толкова голям и предразполага към творчество. От друга страна, те много се впечатлиха, че изобщо могат да се докоснат до такава среда. Много им харесаха вашият музей, апаратната, студиото.“

Отвъд новите знания и впечатления остава най-важното – усещането за принадлежност към България и връзката с родината, която продължава да живее и отвъд нейните граници.