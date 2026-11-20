Столичният булевард „Витоша" влезе в топ 40 на най-скъпите търговски улици в света. Годишният наем на квадратен метър там е 756 евро и за година е нараснал с 4%. Все пак София отстъпва на наемите на магазините в съседните столици Атина, Истанбул, Белград и Букурещ. Как се промени най-известната пешеходна търговска улица у нас?

Вече повече от 20 години антикварният магазин на Стефан на метри от булевард „Витоша" приютява история. За себе си той казва, че познава повече от добре столицата.

Стефан Караминчев, собственик на антикварен магазин: „Трето поколение съм, дъщерята е четвърто. Няма втори такъв на Балканския полуостров.“

Именно защото е съвсем близо до най-известната търговска улица в цялата страна голяма част от клиентите му са чужденци.

Стефан Караминчев, собственик на антикварен магазин: „Австралийци, американци, бразилци, днес - чехи, поляци, от цял свят. Най-интересното за един чужденец е антиквариатът. Съветски страшно се търсят, най-вече в областта на, да кажем, плакати, пропагандни материали, значки, ордени, медали и търсят също Третия райх.“

Магазинът е негов, но наблюдава и пазара на наемите. Според специалистите интересът към „Витоша" винаги е бил голям, макар вече обектите да се променят.

Стефан Караминчев, собственик на антикварен магазин: „Наемите малко се покачиха тук, но на „Витоша" - страшно много. Конкуренцията е жестока. За хранене, за дрехи, за цветя, за други магазини е жестока - просто са на ръба на фалита. Много музика има, много забавление има, много интересни неща за туристите. Трагедия беше преди - комунизъм, глухо, мрачно, трагично.“ Мария Димитрова, мениджър „Наеми" в агенция за недвижими имоти: „До голяма степен тя промени статута си, специфично за пешеходната зона - говорим за заведения, за магазини за алкохол и цигари, и мода. Това е профилът на наемателя там. Има една поговорка - когато се прави бизнес, трябва да е на кьоше.“

По думите й наемите могат и да надхвърлят 63-70 евро на кв. м на месец. Така София се нарежда точно след Загреб сред 147 търговски улици в класацията, където намира място от 20 години. Още докато в тази част все още се движат трамваи. Булевард Витоша получава името си за първи път през 1883 година - логично, то е свързано с подножието на планината, към която води. А за Стефан класации като тази са още една причина пешеходната зона да привлича интерес.