Трима мъже, занимаващи се с незаконно търсене и държане на културни ценности, са били задържани в Русенско. На 18 ноември полицейски служители спрели лек автомобил на пътя между селата Червена вода и Тетово.

Проверката не била случайна, а част от вече образувано следствено дело по описа на Окръжната прокуратура. 66-годишният шофьор е задържан след претърсване на превозното средство, а успоредно е проведена операция за арестуване на други двама иманяри – на 64 и 53 г.

Впоследствие служителите на МВР извършили претърсвания на няколко адреса в Русе и имот, намиращ се в разградско село. Открити и иззети са металотърсач, електронни багети, пойнтер, старинно кръстче, както и общо над 80 монети и други предмети с белези на културни ценности. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.