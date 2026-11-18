Поредната порция волейбол от женското първенство се задава в ефира на Българската национална телевизия. Отборът на Драгоман записа три победи от началото на сезона и сега тимът ще търси нов успех у дома като съперник е Левски.

Ще успеят ли "сините" да вземат своето и да продължат да бъдат сред основните претенденти за крайния успех в шампионата или волейболистките от Драгоман ще нанесат удар по амбициите им?

Отговорът ще получим в по БНТ 3. Прякото предаване стартира в 13:25 ч.