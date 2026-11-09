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България пожела домакинство на финалите в Лигата на нациите по волейбол през 2029 г.

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Спорт
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За 2027 година вече е късно, разкри Любомир Ганев.

българия пожела домакинство финалите лигата нациите волейбол 2029
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България има желанието да домакинства на финалите на Лигата на нациите през 2029 година. Това сподели Любомир Ганев по време на пресконференцията, на която стана ясно, че София ще приеме един от турнирите на VNL година по-рано между 20 и 24 май.

Президентът на Българската федерация по волейбол сподели още, че е било късно да се организират финалите през 2027 г.

Направихме запитване да организираме финали на Лигата на нациите през 2029 година, защото през 2028 г. турнирът ще се проведе на едно място, защото е много малко времето до Игрите в Лос Анджелис. За 2027 година вече е късно. Там таксата ще е 1.5 милиона и 2 млн.“, разкри Ганев.

На самата пресконференция централата подписа меморандум за сътрудничество с волейболната федерация на Гърция, който е за четири години. Страните ще се ангажират да подпомогнат развитието, организацията и вкарването на образователни програми и семинари. Български треньори ще ходят в Гърция на специализация и обратното. Ще бъдат организирани съвместни занимания, на които да бъде обменян опит.

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#Волейболна лига на нациите за мъже 2028 #Български национален отбор по волейбол за мъже #Любомир Ганев #Българска федерация по волейбол

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