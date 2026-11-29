зпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров коментира напрежението около клубното ръководство след нападенията над българските привърженици от ултраси на Олимпик Марсилия преди двубоя между двата отбора в Лига Европа.

Ръководителят на "сините“ говори пред медиите след отлагането на столичното дерби със Септември София заради обилния снеговалеж и неблагоприятните условия на Националния стадион "Васил Левски“.

Боримиров не скри недоволството си от критиките по адрес на ръководството и загатна за предстояща среща, на която от клуба ще изложат своята позиция относно случилото се във Франция.

"Със сигурност има какво да кажем и може би в следващите дни или седмица ще направим среща. Не е редно някои хора да си правят PR на гърба на нещастието на тези хора“, заяви Боримиров

Преди изказването си пред журналистите ръководителят на "ините“ влезе и в кратък словесен спор с привърженик пред Националния стадион, като повод за размяната на реплики отново бяха събитията в Марсилия.