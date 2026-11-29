Обстановката в Сливен и региона постепенно се успокоява, след като снеговалежът спря преди часове, а силният вятър утихна.

В равнинната част на областта пътищата са проходими при зимни условия при добра видимост, а в планинските райони снежната покривка достига между 30 и 50 сантиметра.

По данни на областния управител Михаил Кашеров движението за тежкотоварни автомобили по направлението Петолъчката – Котел – Омуртаг вече е възстановено при зимни условия, като закъсалите по-рано камиони са изтеглени.

За Котленския проход очакванията са да бъде отворен за тежкотоварни автомобили в рамките на часовете до 18.00 часа, като там остава критичен участък от около четири километра със снегонавявания заради вятъра.

Пътищата около Карандила и в планинската част са разчистени от сняг, но са заледени при отрицателни температури, затова шофьорите се призовават да карат с повишено внимание и да избягват ненужни пътувания в планината.

Почистването и обходите на републиканската пътна мрежа продължават и през нощта, като няма данни за бедстващи хора.