През нощта снеговалежите в почти цялата страна ще спрат.

Ще продължи да вали главно в планинските райони, по-интензивно в района на Странджа.

Ще се задържи ветровито, с умерен, в Източна България - силен вятър от север-североизток, с който ще продължи да нахлува студен въздух.

В планинските проходи остават условията за виелици и навявания. Ще има и заледявания.

С изключение на Черноморието, максималните температури в понеделник ще бъдат отрицателни.