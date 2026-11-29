Снеговалежите спират в почти цялата страна, студът и силният вятър остават
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През нощта снеговалежите в почти цялата страна ще спрат.
Ще продължи да вали главно в планинските райони, по-интензивно в района на Странджа.
Ще се задържи ветровито, с умерен, в Източна България - силен вятър от север-североизток, с който ще продължи да нахлува студен въздух.
В планинските проходи остават условията за виелици и навявания. Ще има и заледявания.
С изключение на Черноморието, максималните температури в понеделник ще бъдат отрицателни.