Дерайлирал трамвай, блокирани пътници на летището и закъсали автомобили. Така осъмна София тази сутрин. Въпреки работата на почистващите фирми, пътната обстановка е усложнена.

Улиците на София се почистват от 172 снегорина. Това съобщи директорът на столичния инспекторат на брифинг тази сутрин. Вече има наложени глоби на почистващите фирми за близо 100 000 евро. Приоритетно се почистват големите булеварди, по които минава градският транспорт, а постепенно ще се премине и към вътрешнокварталните улици.

Активно се почистват тротоарите и спирките на градският транспорт. Стана ясно, че има сигнали за блъснати снегорини от дрифтъри през нощта.

А от "Аварийна помощ и превенция" са реагирали на близо 50 сигнала за паднали дървета и скъсани електрически кабели от снощи.

В социалните мрежи кмета на София Васил Терзиев написа, че градският транспорт се движи при зимни условия и има леки закъснения, като има затруднения при придвижването на някои автобусни линии, както и трамваи.

Пътищата на Витоша са почистени и отворени за леки автомобили, но движението на автобусите до планината е временно ограничено.

Павлин Коджахристов, директор на Столичния инспекторат: "Поради това, че и аз пътувах трудно из цяла София, и аз и моите служители не сме доволни от качеството на услугата в определени зони. До момента имаме наложени 97 000 евро, това беше до 4.30 часа сутринта, в няколко от районите на територията на София, където, пак казвам, качеството не беше на необходимата ниво." "Изключително трудно. Аз живея в "Малинова долина", няма почистване тази сутрин въобще." "В "Младост" 2 въообще не е почистено." "Предполагам, че не е лесно да се реагира толкова бързо по малките улици и в центъра, така че проявяваме разбиране." "Идвам от Пловдив, по магистралата донякъде беше изчистено, но не изцяло."

Затруднение има и на летището. Почистена е пистата, но спирачният път не е много добър. От снощи има блокирани пътници на Терминал 2. Те са пътували към Маракеш, но полетът им е бил отменен.







