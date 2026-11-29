Цената на потребителската кошница с най-необходимите продукти на едро остава 52 евро през тази седмица. Това показват данните на Държавната комисия по стокови борси и тържища.



Най-голямо е увеличението при тиквичките- с над 21%, следвани от червените чушки, краставиците, лука и лещата.

Ръст на цените на храните на едро

Тиквички 21,06%

Червени чушки 15,06%

Краставици 6,33%

Лук 6,16%

Леща 4,70%

Източник: ДКСБТ



С близо 6% през седмицата поевтиняват ябълките и зелето. По-ниска е също така цената на брашното, киселото мляко и боба.

Понижаване на цени на храните на едро

Ябълки 5,84%

Зеле 5,82%

Брашно 3,79%

Кисело мляко 2,34%

Боб 2,12%

Източник: ДКСБТ

Остават сериозни разликите в цените на едни й същи храни в страната. Така в Силистра едно яйце струва 28 цента на брой, а в Добрич - 16. Кашкавалът е най-скъп във Велико Търново, а най-евтин в София. При сиренето цената е най-висока в Плевен, а най-ниска в Добрич.

Цени на храните на едро

яйца

Силистра 0,28 евро за брой

Добрич 0,16 евро за брой

кашкавал "Витоша"

Велико Търново 12,07 евро/кг

София 5,83 евро/кг

краве сирене

Плевен 9,18 евро/кг

Добрич 3,71 евро/кг

Източник: ДКСБТ