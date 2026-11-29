Цената на потребителската кошница с най-необходимите продукти на едро остава 52 евро през тази седмица. Това показват данните на Държавната комисия по стокови борси и тържища.
Най-голямо е увеличението при тиквичките- с над 21%, следвани от червените чушки, краставиците, лука и лещата.
Ръст на цените на храните на едро
Тиквички 21,06%
Червени чушки 15,06%
Краставици 6,33%
Лук 6,16%
Леща 4,70%
Източник: ДКСБТ
С близо 6% през седмицата поевтиняват ябълките и зелето. По-ниска е също така цената на брашното, киселото мляко и боба.
Понижаване на цени на храните на едро
Ябълки 5,84%
Зеле 5,82%
Брашно 3,79%
Кисело мляко 2,34%
Боб 2,12%
Източник: ДКСБТ
Остават сериозни разликите в цените на едни й същи храни в страната. Така в Силистра едно яйце струва 28 цента на брой, а в Добрич - 16. Кашкавалът е най-скъп във Велико Търново, а най-евтин в София. При сиренето цената е най-висока в Плевен, а най-ниска в Добрич.
Цени на храните на едро
яйца
Силистра 0,28 евро за брой
Добрич 0,16 евро за брой
кашкавал "Витоша"
Велико Търново 12,07 евро/кг
София 5,83 евро/кг
краве сирене
Плевен 9,18 евро/кг
Добрич 3,71 евро/кг
Източник: ДКСБТ