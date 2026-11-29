Влак с двеста пътници повече от 6 часа е блокиран на гара Елисейна заради заради паднали дървета на железопътното трасе. Хората призоваха за помощ, тъй като няма отопление във вагоните, останалаи са без храна и вода. В 10.15 сутринта движението в участъка е възстановено, бедстващи пътници няма, съобщиха от НКЖИ.

Влакът тръгва от София час след полунощ. Никой от пътниците не подозира, че композицията ще попадне в снежния капан.

Румен Кунов: "По принцип трябваше да тръгне в 11.00, трябваше да тръгне в 11.00 часа, той тръгна в 1.00 часа. И сега се намираме в гара Елисейна сме, 6 часа седим на студа. Виждате, влакът не тръгва наникъде. Около 500 човека седят вътре, студуват, бездомни хора има, майка с деца. Болни хора, момичето е болно от астма."

Бедстващите пътници призоваха от ефира на БНТ за помощ.

"Ами да, някой да ни помогне с нещо, в смисъл, хора има болни, които имат деца, са тук. Аз съм с астма, прималява ми, то просто случката е много зле тук. Много е положението зле тук. Погледнете само на какво става на въпрос. Сняг, не тръгваме, седим колко часа тук и гладуваме, и студуваме. И най-вече сме без вода." Марин: "Снощи спах в един вагон, който нямаше парно, нямаше нищо, изкарах отвсякъде каквото има там, завих се и така изкарах досега. И сега дойдох малко по-напред, тук е топличко малко. Половината влак е топъл, половината влак не е."

Оплакаха се, че никой от железниците не реагирал на техния зов за помощ.

Марин: "Аз току-що се обаждах на БДЖ, там информация не вдигат даже телефона." Румен Кунов: "Да, не си вдигат телефоните, псуват ни, пращат ни еди-къде си. На Луната направо."

Министърът на транспорта обясни, че причината е авария по контактната мрежа.

Георги Пеев, министър на транспорта: "Колегите от БДЖ мигновено са поискали от автобусни компании да извозят пътниците. Отказано им е поради сложната обстановка и трудния достъп до гарите. Почистването беше извършено. За съжаление, то е двупосочен пътят. Единият път беше почистен, но когато единият влак тръгна от Мездра за София за София, той счупи така наречения пантограф, което води до падане на контактната мрежа."

От НКЖИ обясниха, че причината е авария по контактната мрежа и на двете ЖП -трасета заради обилиня сняг. Движението на влака е възстановено, но остават други критични участъци.

Инж. Пламен Добрев, директор „Управление движението на влаковете и капацитета“: "Влакът ще замине към 10.15, влакът ще замине от гара Елисейна, защото беше просто уморено движение в участъка от гара Елисейна до гара Мезек. Заради падналите дървета, заради натрупания сняг, нашите колеги принудително два екипа там работиха цяла нощ, за да могат да разчистят габарита и да осигурят движението на влака. Искам да подчертая, че пътниците бяха във влака. Във влака имаше неподадено напрежение, съответно имаше подадени нарушения. Подавана е информация от колегите от НКЖИ, както и от колегите от БДЖ. В момента се организира и топли напитки и храна. Имало е и вода в гарата, така че няма бедстващи пътници."

Все още обаче има други критични участъци по жп мрежата:

Инж. Пламен Добрев, директор „Управление движението на влаковете и капацитета“: "Най-критичният участък беше Елисейна-Мездра. Реално там към 3 часа беше преустановено движението, но в момента движението е от 8 часа и 45 минути движението е възстановено. В момента е спряно движението и в участъка Ботев- Калофер, където също има паднало дърво, във връзка с усложнената зимна обстановка. Също наши колеги в момента разчистват дървото, за да може бързият влак 3620 от Бургас за София да продължи своето движение. И е преустановено в момента движението в междугарието Оризово-Свобода, където също има множество паднали дървета. Също наши екипи работят там."

Заради силния снеговалеж е спряно движението на влака Ямбол- Пловдив, всики други влакове се движат със закъснения до над 3 часа.