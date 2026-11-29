Блокада и на железопътния транспорт в Северозападна България. Паднали дървета и скална маса предизивкаха проблеми с контактната мрежа.

Румен Кунов, който е блокиран във влака София- Варна, разказва, че пътниците нямат вода и нямат контакт с БДЖ за това как ще бъдат превозени. Според тях никой от БДЖ не си е вдигнал телефоните и не им е обърнал внимание:

Румен Кунов, пътник във влака София-Варна: БНТ: Разкажете ни къде точно се намирате, защо сте отвън, защо тези хора са отвън? Защото вътре е много студено, искаме вода, искаме да тръгнем най-скоро. БНТ:В колко часа беше блокиран този влак? Влакът тръгна в 1.00 часа от жп гара София. В момента тук сме от 3.00 часа сутринта, на гара Елисейна."

По думите на Кунов, а и на други пътници, влакът е трябвало да тръгне в 23.00 часа, но е закъснял още от София. След което са спрели на гарата. В него пътуват около 500 души, сред които има и семейства с малки деца.