Блокада и на железопътния транспорт в Северозападна България. Паднали дървета и скална маса предизивкаха проблеми с контактната мрежа.
Румен Кунов, който е блокиран във влака София- Варна, разказва, че пътниците нямат вода и нямат контакт с БДЖ за това как ще бъдат превозени. Според тях никой от БДЖ не си е вдигнал телефоните и не им е обърнал внимание:
Румен Кунов, пътник във влака София-Варна:
БНТ: Разкажете ни къде точно се намирате, защо сте отвън, защо тези хора са отвън?
Защото вътре е много студено, искаме вода, искаме да тръгнем най-скоро.
БНТ:В колко часа беше блокиран този влак?
Влакът тръгна в 1.00 часа от жп гара София. В момента тук сме от 3.00 часа сутринта, на гара Елисейна."
По думите на Кунов, а и на други пътници, влакът е трябвало да тръгне в 23.00 часа, но е закъснял още от София. След което са спрели на гарата. В него пътуват около 500 души, сред които има и семейства с малки деца.
БНТ: От 6 часа този влак не е помръднал?
Румен Кунов, пътник във влака София-Варна:"От 6 часа стоим тука, преди това една кондукторка от жп гара София ни каза да се качиме във влака, да тръгнем за Варна. Той ни закара в депото. Както виждате, стоим и чакаме влакът да тръгне.
Марин, пътник във влака София-Варна: " Бедствено е положението, същевременно няма вода. Никой няма вода. Подадаме си кой каквото може тука, помагаме си, но свърши водата. Имаме малки деца, имаме възрастни хора, имаме болна жена тука."