Един живот, посветен на планината, изпълнен с предизвикателства, смелост и стремеж към върха. Големият български алпинист Тончо Тончев е поредният герой в „Зала на славата“ на Българската национална телевизия.

"Аз по принцип съм роден в планината. Моето родно село се казва Бели Осъм, Троянско. Ще използвам една мисъл на великия Херман Бул, че когато си се родил, планината е надничала в люлката ти. Та може би и в моята люлка е надничала планината“, споделя Тончев.

Покорил три осемхилядника, сред които Дхаулагири в алпийски стил, Тончо Тончев е сред забележителните имена в историята на българския алпинизъм.

В "Зала на славата“ ви припомняме неговите постижения и ви срещаме с човека, превърнал любовта към планината в своя житейска мисия.

Гледайте предаването тази неделя, 29 ноември, от 13:15 ч. по БНТ 1!