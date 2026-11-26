Маскирани привърженици на Олимпик Марсилия са нападнали хотел, в който са настанени фенове на Левски. Двама от феновете на "сините" са пострадали, били са прегледани, а след това освободени. Според информацията инцидентът е станал снощи в „NH Collection“ в Марсилия.

„Прибирайки се след вечеря към хотела, ни причака огромна група, може би от 30 човека. Бяха маскирани младежи, при което ни нападнаха. Бяха с палки, показаха, че имат ножове. Попитаха ни от кой отбор сме и дали сме българи, а не опитахме да смекчим положението. Бяхме 5 човека, 3 тръгнаха да бягат. Мен ме удариха няколко пъти по главата, след което с палки. Тръгнах да тичам, запалиха сигнални ракети. Подгониха ме с двете ракети. Едната я хвърлиха, успяха да се измъкна по едни стълби“, разказа един от феновете на „сините“, който бе сред пострадалите от нападението.

Днес феновете на Левски трябва да се съберат на предварително определен сборен пункт, откъдето ще бъдат транспортирани до „Стад Велодром“.

Значителна част от пътуващите за срещата „сини“ привърженици са избрали да нощуват в други френски градове. Двубоят от петия кръг на основната фаза на Лига Европа започва тази вечер в 19:45 часа.

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