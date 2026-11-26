Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини изрази задоволството си от представянето на своя отбор при равенството 2:2 като гост на Пари Сен Жермен в 5-ия кръг от Шампионската лига.

„Доволен съм от отборния дух, както и от това как Рома се подобрява технически и тактически. Уверено се изкачвахме по стълбицата и демонстрирахме уменията си винаги, когато се отдаваше възможност. Движим се в правилната посока, но винаги трябва да си поставяме по-високи цели. Имаме с какво да се гордеем сега. Много играчи играха на много високо ниво“, каза Гасперини, цитиран от официалния уебсайт на УЕФА.

Треньорът похвали специално Матиас Суле, който асистира за първия гол и бе сред най-добрите в редиците на Рома.

"Освен че е силен играч, той е и много позитивен човек, който разбира как да използва всяка ситуация, за да се усъвършенства и израства. Нека не забравяме, че е на 23 години – сравнително млад е и се намира в период, в който може значително да се развие, което той и прави. Освен това, той е много по-завършен футболист, отколкото беше преди; тази вечер например игра отляво, докато до миналата година не излизаше от своята зона. Игра и в центъра, зад двама нападатели. Това е играч, който достига изключителна техническа, физическа и атлетическа зрялост. Наистина се радвам за него, защото не става въпрос само за мача тази вечер. Той показва страхотна игра вече месец и половина-два. Справяше се добре и в началото на сезона, но през последните два месеца демонстрира нещо повече – нещо на много по-високо ниво", каза Гасперини.

ПСЖ е втори в класирането на Шампионската лига с 13 точки. Рома има пет точки и е на 25-то място.