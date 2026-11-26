Настъпи сезонът на "кралските приливи" по американското тихоокеанско крайбрежие.

Огромните вълни разрушиха кей в Пасифика в залива на Сан Франциско. Въпреки предварителната подготовка, близкият до рекордните приливи цикъл новодни крайбрежни кейове и улици.

Снимки: АП/БТА

Снимки от въздуха показаха мащаба на вълните. Има блокирани автомобили, а хора, газят във вода до глезени по наводнените улици. Според Националната метеорологична служба, водата в някои ниско разположени части може да достигне 80 сантиметра.