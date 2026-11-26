Части от няколко столични квартала остават без парно и топла вода заради продължаващи аварии и ремонти по мрежата на „Топлофикация София“. Сред най-засегнатите райони са „Дружба“, „Младост“, „Изток“ и „Студентски град“. На този фон задълженията на дружеството продължават да растат, а „Булгаргаз“ заплашва със съд заради непризнати дългове за доставка на суровини от 2024 година.

В "Денят започва" по БНТ председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев заяви, че поредният анализ за бъдещето на столичната топлофикация, за който се предвижда бюджет от близо 1 милион евро, няма да доведе до нови решения.

„Моето лично мнение е, че няма нужда от такъв анализ, тъй като подобен беше правен преди 3-4 години. Оттогава нищо не се е променило. Какво ново може да покаже този анализ, освен новите суми на задълженията на „Топлофикация“? Всичко друго е старо“, коментира Георгиев.

По думите му новото проучване по-скоро ще забави вземането на необходимите решения, вместо да помогне за оздравяването на дружеството. Според него управлението на подобно предприятие трябва да се основава на икономически и технологични принципи, а не на политически решения.

Георгиев коментира и отношенията с „Булгаргаз“, като посочи, че евентуалното споразумение за задълженията има за цел основно да запази възможността доставчикът да предяви претенциите си на по-късен етап.

„Всички пари по принцип могат да бъдат платени, ако има кой да ги даде. Но тук наистина говорим за много голям мащаб. В случая става въпрос за процедура по спиране на давността, за да може „Булгаргаз“ да предяви претенциите си в един по-късен етап“, обясни той.

Според председателя на асоциацията една от основните причини за финансовите проблеми е социалната функция на столичната топлофикация. Цената на топлинната енергия е значително под себестойността на производството ѝ по сегашния начин.

„Социалната функция на „Топлофикация“ е в това, че цените, на които се продава топлинната енергия, са далеч под себестойността ѝ. За да се промени себестойността, трябва да се промени начинът на производство. Дотогава, ако следваме икономическите норми, тази цена трябва да бъде доста по-висока“, посочи Георгиев.

Продължителните ремонти според него се дължат и на недостатъчния капацитет на дружеството да извършва дейностите по мрежата.

„Мащабът е доста голям. Според това, което ми е известно, като персонал в самата „Топлофикация“, който може да извършва тези дейности, несъизмерими са нещата. Чисто физически е трудно да се справят по-бързо“, обясни Георгиев.

Той уточни, че дори при планов ремонт окончателното възстановяване на топлоподаването крие рискове, тъй като след подмяната на тръбите те трябва да бъдат напълнени с вода и налягането постепенно да бъде повишено. Едва тогава може да се установи дали няма нови пробиви по мрежата.

Според него няма бързо решение на проблемите на столичната топлофикация. Необходими са дългосрочни действия, инвестиции и промяна в начина на работа.

Георгиев заяви още, че не му е известно да има конкретен инвеститор, който да проявява интерес към дружеството. По думите му отговорността за бъдещето на „Топлофикация София“ е на столицата, а не на държавата.

„Моето мнение е, че това не е работа на държавата, тъй като „Топлофикация“ е общинско предприятие, както всяка друга топлофикация. Всичко, което я касае, е в района на град София“, коментира той.

Според Георгиев привличането на инвеститор би могло да осигури необходимите средства за модернизация, но възвръщането на вложенията ще изисква години.