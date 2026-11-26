43-годишен полски гражданин е задържан в Стара Загора, след като е установено, че управлява тежкотоварен автомобил с 3,25 промила алкохол. Сигнал за рисково шофиране е подаден в полицията, а екипите са локализирали камиона на улица „Хан Аспарух“.

При проверката служителите установили силна миризма на алкохол от водача. Направеният тест с дрегер отчел 3,25 промила. На шофьора е издаден талон за медицинско изследване, но той отказал да даде кръвна проба.

„Получихме сигнал за рисково управление на тежкотоварен автомобил, който се движел по булевард „България“ в посока юг-север. Служителите локализират превозното средство и го спират за проверка. Установена е силна миризма на алкохол от водача“, обясни главен инспектор Георги Найденов.

Камионът бил натоварен със стока и пътувал от Хасково към Полша. Тежкотоварният автомобил не е собственост на задържания, а на фирма, която изпратила друг шофьор, за да продължи курса.

По случая е образувано бързо производство. Първоначално полският гражданин е задържан за 24 часа, а впоследствие с постановление на наблюдаващия прокурор мярката е удължена до 72 часа. Предстои прокуратурата да поиска постоянен арест.

От полицията напомнят, че при проверките на пътя служителите следят за видими признаци на употреба на алкохол и наркотици, като при съмнения предприемат съответните тестове.