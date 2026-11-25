По искане на Европейската прокуратура в София са задържани осем души – петима общински съветници и трима представители на частни фирми. Те са заподозрени в участие в престъпна организация, създадена с цел измама със средства от бюджета на Европейския съюз, отпуснати за проекти на община Хасково.

При акцията са извършени претърсвания в сградата на общината, домовете на заподозрените и помещенията на фирмите. Иззети са златни монети, 135 000 евро и 9000 щатски долара в брой, както и документи, мобилни телефони и компютри.

Разследването обхваща период от 2021 г. до момента. Според събраните до този етап данни действията на заподозрените може да са причинили щети на европейския бюджет за над 70 милиона евро.

Става дума за процедури по няколко проекта, по които община Хасково е бенефициент. Те са финансирани от Европейския фонд за регионално развитие и Механизма за възстановяване и устойчивост.

Сред проектите са строителството на дом за възрастни хора и център за изкуства, както и инсталирането на системи за производство на енергия от възобновяеми източници.

Според резултатите от разследването договорите са били възлагани на дружества, в чието ръководство или екипи са участвали същите държавни служители – самостоятелно или заедно с други лица, действащи като управители на фирмите.

Разследването продължава с подкрепата на Главната дирекция за борба с организираната престъпност и Комисията за противодействие на корупцията.

Всички засегнати лица се считат за невинни до доказване на вината им с влязла в сила присъда.