„Основното предизвикателство пред грузинската държава през 2025 г. беше окупацията на регионите Абхазия и Цхинвали и съпътстващите я процеси, като окупационната сила продължи дейностите си, насочени към анексиране на окупираните територии на Грузия“, заяви заместник-директорът на Държавната служба за сигурност Давит Арчвадзе по време на заседание на парламентарната комисия по отбрана и сигурност.

По думите на Арчвадзе политиката на Русия в окупираните региони цели не само да контролира процесите на място, но и да подготви благодатна почва за анексиране чрез въздействие върху нагласите и възприятията на местното население.

„Окупационната сила продължи да използва хибридни инструменти, включително финансови и икономически лостове. Незаконните задържания и т.нар. бордеризация (незаконно прокарване на заграждения по разделителната линия) продължиха, влошавайки хуманитарната обстановка и средата на сигурност на място. Действията на окупационната сила се развиваха на фона на агресивна дезинформационна и пропагандна кампания, насочена не само към формиране на местните нагласи, но и към оказване на натиск върху централните власти на Грузия и заблуждаване на международната общност“, посочи той.

По данни на службата през 2025 г. са регистрирани 34 случая на незаконно задържане по окупационната линия в региона Цхинвали и 40 – по линията на окупирана Абхазия. И в двата региона е продължила практиката за изкуствено утежняване на обвиненията чрез скалъпени престъпления, включително шпионаж, т.нар. контрабанда, притежание на наркотици и други. По отношение на т.нар. бордеризация през отчетния период са отчетени три случая по линията на окупирана Абхазия и 55 – по линията на окупирания регион Цхинвали.

„За да ограничи тези предизвикателства и техните негативни последици, службата непрекъснато предприемаше съответните мерки“, допълни Арчвадзе.

Статия, написана от Svetlana Alimova (GPB_EN), първоначално публикувана на 25 ноември 2026 г.