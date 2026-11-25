Повдигнаха обвинение на бивш шеф на АПИ за авансовите плащания за строежа на АМ "Хемус". Георги Терзийски ще отговаря за безстопанственост в особено големи размери. Още трима души са привлечени като обвиняеми. Аферата "Хемус" беше осветлена през 2021-ва от тогавашния служебен вътрешен министър Бойко Рашков, който изнесе информация за стотици милиони левове теглени на каса.

Нарушенията посочени от прокуратурата са извършени между 2019-та и 2020-та година. Тогава Георги Терзийски заема най-високия пост в АПИ. Разследващите твърдят, че той не се е грижил достатъчно за управлението и опазването на повереното му държавно имущество при изпълнението на ключовия договор за строежа на магистрала Хемус.

Николай Николаев, говорител на Софийска градска прокуратура: "Това е едно от няколоко наблюдавани в СГП досъдебни производства, касаещи АМ "Хемус" . Става въпрос за наредените авансови плащания преди да има проектна документация и разрешителни."

Според прокуратурата са нанесени щети за 260 млн. лева без ДДС. Огромните суми са преведени авансово в директно нарушение на условията по основния договор, който изрично не е допускал подобен тип плащания. Към момента на преводите са липсвали разрешения за строеж и подписани актове за откриване на строителните площадки. През юни 2020 г. Терзийски е представил пред регионалното министерство сертификат за плащане, който не е преминал през задължителното одобрение на Експертния технико-икономически съвет към самата агенция.

Николай Николаев, говорител на Софийска градска прокуратура: "Разследвано е основно последващото движение на парите. В тази правна конструкция щета търпи не държавата, а щета търпят дружествата, които са получили парите. Става въпрос за частното дружество, което е получило парите, откъдето в последствие са били наредени и изтеглени в брой. - БНТ: Тези милиони къде отиват, направено ли е нещо с тях? Николай Николаев, говорител на Софийска градска прокуратура: "Разрешителните за строеж на ЛОТ 5 и ЛОТ 6 са през 2025 и 2026 г. Не е направено това, за което са били платени авансово тези пари. 260 милиона лева липсват и затова сме повдигнали обвинение."

Терзийски оглави АПИ през януари 2019-та по време на третия кабинет на Бойко Борисов. Пред БНТ той заяви, че е разбрал от медиите за повдигнатото му обвинение.

Георги Терзийски, бивш председател на АПИ: "Не съм бил призоваван нито да давам показания, нито да ми бъде предявяван такова обвинение и затова ще се въздържа от коментар, докато не видя мотивите на СГП."

След подробно проучване на имущественото състояние на обвиняемия прокуратурата е определила парична гаранция от 5000 евро. Ако бъде признат за виновен бившият шеф на АПИ може да получи от 3 до 10 г. затвор.