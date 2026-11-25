Продължава разследването по случая с блудството с 15-годишно момиче в София. В събота Софийският районен съд остави в ареста тримата обвиняеми - непълнолетни младежи на 14, 15 и 16 години. Деянието е било заснето от присъстващите на купона в нощта на 31 октомври - Хелоуин, а в последствие кадрите са разпространени в социалните мрежи.

За тримата обвиняеми е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“, която е потвърдена от Софийския районен съд след повдигнатите от Районната прокуратура обвинения, заяви наблюдаващият прокурор Коджаниколов.

Георги Коджаниколов, наблюдаващ прокурор от Софийската районна прокуратура: "Разследването продължава да се движи ритмично. В хода на работа успяхме да установим пистолета, показан в един от клиповете, които циркулират в публичното пространство. На записа се вижда момче, което произвежда изстрел срещу момиче. Органите на СДВР реагираха светкавично. В рамките на 24 часа бяха установени лицата и пистолетът, който вече е приобщен като веществено доказателство."

Участниците в клипа се познават, но предстои да бъде изяснена тяхната самоличност, коментира прокурор Коджаниколов.

Георги Коджаниколов, наблюдаващ прокурор от Софийската районна прокуратура: "Клипът е заснет в тъмната част на денонощието. Участниците в него, някои от които носят качулки и маски, затова, за да се вземе окончателно отношение по тези въпроси, е необходимо да бъде изяснена цялата фактология и цялата ситуация. Младежите, участващи във всички клипове, в една или друга степен се преплитат. Те се познават, от общи компании са и в почти всички ситуации участват едни и същи младежи."

За посегателството от 21 септември прокурор Каджаниколов коментира:

Георги Коджаниколов, наблюдаващ прокурор от Софийската районна прокуратура: "По отношение на този случай имаме почти пълна яснота относно фактологията, участниците и развитието на случката. Той се е разиграл в жилището на един от обвиняемите, който към настоящия момент е задържан. Този случай няма връзка с останалите. Изяснено е кой участва в него, кой е направил записа и кои са участниците в клипа. Предстои да бъде установено наличието на записа, той да бъде изследван от вещо лице и да се прецени дали има основания за повдигане на допълнителни обвинения за създаване на порнографско съдържание."

Стана ясно, че има още един случай на посегателство от началото на ноември.

Георги Коджаниколов, наблюдаващ прокурор от Софийската районна прокуратура: "Още един случай действително циркулира в публичното пространство. Той се е разиграл в началото на ноември, като замесените в него са други лица, които също са установени. Изясняваме тяхната съпричастност и какво точно са извършили, както и дали действията им предполагат ангажиране на наказателна отговорност. Работи се изключително активно в тази посока, включително и към този момент. Вчера са проведени и продължават да се провеждат разпити в Следствения отдел към Софийската градска прокуратура. В същото време, в тясна координация, органите на СДВР извършват и процесуално-следствени действия, както и издирвателни мероприятия."

Към момента не се потвърждават данните за служител на СДВР, който към настоящия момент или към момента на случката да е бил роднина на някой от участниците в нея, заяви наблюдаващият прокурор.

Утре ще бъде разгледана мярката за неотклонение на обвиняемите.

Вижте повече в прякото включване на Цветелина Чафадарова