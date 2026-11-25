Решението на Общинската избирателна комисия за предсрочно прекратяване на пълномощията на Благомир Коцев и за предварителното му изпълнение вече е обжалвано пред Административния съд. Докато съдът се произнесе, остава неясно кой има право да представлява общината и какви последици може да има ситуацията за проектите и финансите на Варна.

В становище, изпратено до медиите, председателят на Общинската избирателна комисия посочва, че решението е постановено след проверка по постъпили сигнали, събиране и анализ на документи. Според него Коцев е бил уведомен за процедурата и е получил достъп до събраните доказателства. В решението са изложени фактическите и правните основания за произнасянето на комисията.

Председателят на ОИК обясни, че казусът е бил разглеждан още преди година, когато в комисията са били внесени два проекта за решения – единият в посока, че няма установени нарушения, а другият – в обратната посока.

Велин Жеков - председател на ОИК-Варна: "Когато се гласува първият проект за решение, той събра 6 гласа "за". Вторият проект за решение, съответно, няма как да бъде приет, защото се изисква мнозинство. За втория проект са гласували 20 представители на ОИК – Варна "за" и 6 "против". Общо членовете на ОИК са 27. Един липсваше на вчерашното заседание и той беше от квотата на ГЕРБ. От останалите 26 представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както по закон се съставя ОИК, от всички такива квоти гласуваха хора "за".

Той допълни, че членове на комисията, както и самият той, са получавали заплахи онлайн.

Казусът коментираха в "Денят започва" заместник-председателят на Общинската избирателна комисия Дарина Илиева от квотата на ПП-ДБ, общинският съветник Давид Киркоров от “Алтернативата на гражданите”, Варна и Евгений Станимиров от ПП-ДБ.

Според Дарина Илиева решението на ОИК може да бъде определено като преврат, тъй като правомощията на Благомир Коцев са прекратени, преди съдът да се е произнесъл окончателно по казуса.

"Да, може да се нарече това преврат, защото правомощията на Благомир Коцев са прекратени от Общинската избирателна комисия. Решението към настоящия момент не е влязло в сила и е обжалвано вчера, както и адвокатите на Благомир Коцев са направили искане да се спре предварителното изпълнение по тази заповед. Все още от Административен съд – Варна, няма произнасяне по този въпрос, но тъй като жалбата е внесена в късния следобед, се надяваме днес или утре съдът да се произнесе", заяви Илиева.

Тя обясни, че дори съдът да не спре предварителното изпълнение на решението, общината ще бъде управлявана от заместник-кмет до постановяването на окончателен съдебен акт. По думите ѝ особеното в случая е, че мандатът на Благомир Коцев вече е в последната си година и законът не предвижда провеждане на нови избори. Едва след влизането на решението в сила Общинският съвет ще има възможност да избере заместник-кмет или да определи друг вариант за управление на общината.

Дарина Илиева предупреди, че ситуацията може да създаде сериозни проблеми за общината, особено предвид наближаващия край на финансовата година:

"Крие огромни рискове за Варна. Имаме по-малко от един месец до закриване на финансовата година. Знаете, че общинските и държавните учреждения приключват финансовата година на 15 декември. Бюджетът се прие в понеделник, така че това, че Варна в този период няма да има действащ кмет, крие огромни рискове както за проектите на Варна, така и за изплащанията на възнагражденията, на всички второстепенни разпоредители, а и на служителите на общината."

Според Илиева липсата на действащ кмет може да доведе до непоправими вреди за града, тъй като неподаването на отчети по започнали проекти може да лиши Варна от милиони финансиране.

На противоположна позиция беше общинският съветник Давид Киркоров. Според него към момента няма непосредствен риск за работата на общината, тъй като има назначен заместник-кмет със заповед на кмета. Той обаче постави въпроса за законността на назначението и за това кога точно е издадена заповедта:

"Процедурите по обжалване ще отнемат известно време. Първо трябва да се види дали ще се уважи жалбата за предварителното изпълнение на решението на ОИК, който е независим орган, в крайна сметка, който е провел доста дълго разследване, дефакто, за да стигне до своето решение, което излезе в понеделник. Рискове към този момент няма, тъй като има назначен заместник-кмет със заповед на кмета. Друг е въпросът този временно изпълняващ длъжността кмет с каква заповед и в какъв момент е назначен."

Той обясни, че в понеделник Благомир Коцев е бил в командировка и преди това е имало друга негова заповед, с която е бил определен временно изпълняващ длъжността кмет:

"Така че тук не знам в каква хипотеза попадаме – дали заповедта е издадена от него в командировка по някакъв начин, дали важи и дали в момента Снежана Апостолова, която е назначена със заповед на кмета от понеделник, легитимно може да представлява общината."

Киркоров оспори и твърденията за сериозни финансови рискове заради евентуално забавяне на проектите. Като председател на Комисията по европейски въпроси той заяви, че повечето проекти, които е трябвало да бъдат приключени тази година, са били със срокове до август:

"Аз съм председател на Комисията по европейски въпроси и този въпрос го следяхме още през последната една година много изкъсо. Имаше много рискови проекти, но тези проекти вече са приключени и отчетени. Така че няма риск за финансите на Варна."

Общинският съветник Евгений Станимиров коментира дали има сериозни икономически интереси, които пречат на работата на общинските съветници и на администрацията:

"Разбира се, че винаги е имало във Варна икономически интереси, още от зората на демокрацията, така да се каже. Общинските съветници полагат клетва, в която те казват, че трябва да работят за обществените интереси, за благото на града. Така, че обществото може да съди как те изпълняват тази клетва."

снимки: БНТ

На въпрос дали в Общинската избирателна комисия е била събрана достатъчно информация, за да бъде взето решението за прекратяване на правомощията на Благомир Коцев, Дарина Илиева каза, че информацията е била частична, а произнасянето на комисията не е по сигналите, постъпили през последната седмица, а по жалби отпреди повече от година.

Междувременно се очаква тази вечер от 18:00 часа във Варна да бъде организиран протест в подкрепа на Благомир Коцев.

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