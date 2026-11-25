Масовите стачки на КТ „Подкрепа“ в държавната администрация продължават. Днес към недоволството се присъединява и Главната инспекция по труда. Служители в цялата страна ще прекратят работа за един час.

Те настояват заплатите им да бъдат увеличени с 350 евро от началото на следващата година и да бъде възстановена добавката за клас прослужено време. Начало на протестните действия поставиха служители на Агенцията за социално подпомагане, а през следващите дни стачни действия ще има в Агенцията по вписванията, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, НСИ и НОИ.