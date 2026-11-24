Десети ден без парно и топла вода – студентите в столичните общежития отново са оставени да се справят сами със студа. Топлоподаването беше възстановено на 6 ноември, но само за около седмица. Днес Министерството на образованието поиска от Столичната община ясни отговори за причините за прекъсването и конкретен срок за възстановяване на услугата.

Стефани Жингова, студент: "С това успявам да се изкъпя някак си."

И така вече месец. Електрическата кана, купата и легена са част от ежедневието на Стефани.

Стефани Жингова, студент: "Доста е гадно така да се живее."

Вече повече от месец студентите си топлят вода по този начин.

Светослав Тодоров, студент: "Включваме бързовара в контакта и затопляме и до колкото можем се къпем. Положението е страшно." Емил Йонов, студент: "6 човека се къпем с една кофа и бързовара и отнема по половин, един час човек да се изкъпе.

Така е в над 85% от целия Студентски град. Въпреки, че в началото на месеца топлоснабдяването беше възстановено, вече 10 дни такова липсва отново.

Кристина Камбурова, студент: "Мръзнем, стоим с якета в общежитията."

А проблемите за студентите не приключват с липсата на топлоподаването.

Джесика Ясенова, председател на Комисията по настаняване към общежитията на СУ: "Откакто отново няма топла вода и парно, все още може да се натовари електрическата мрежа в общежитията, което налага да се забранят различни печки и конвектори с цел да не стане и проблем с тока." Михаела Косева, председател на Студентския съвет при СУ: "Държавата трябва да обмисли много сериозно отпускането на компенсации за сметките за ток, които заплащат тези студенти, защото в последния месец сметката средната надхвърля 80-90 евро."

От днес в Министерството на образованието се създава кризисна работна група, която ще проучи всички възможности за осигуряване на нормални битови условия за засегнатите студенти. Ще бъде направена оценка на състоянието и капацитета на електрическите инсталации в общежитията. От министерството пишат още, че очакват среща с представители на Столичната община и "Топлофикация София".

Кметът на София Васил Терзиев пък обяви, че очаква план от директора на "Топлофикация".

Васил Терзиев, кмет на София: "Какво е дългосрочното решение, какво е краткосрочното решение, колко ще струва, кой, какво трябва да направи. Оттам нататък ние като администрация, Общински съвет, държава, всички да запретнем ръкави и каквото е необходимо да направим, за да може хората да не студуват тази зима, защото аз разбирам колко е трудно, наследен проблем, няма средства."

От "Топлофикация София" съобщават, че екипите продължават работа по отстраняване на авариите и възстановяване на нормалното топлоподаване.