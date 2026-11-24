Над 2410 автомобила, отнети от шофьори, управлявали след употреба на алкохол и наркотици, са продадени на търгове за близо 2,6 млн. евро. Това съобщиха от Националната агенция за приходите.

Автомобилите са били обявени в 956 публични продажби от септември 2023 г., когато беше въведена мярката срещу шофирането в нетрезво състояние, до 31 октомври 2026 г.

В 199 от случаите колите са били съсобственост. Другите съсобственици са платили половината от стойността на превозното средство, за да го задържат. Още 215 от отнетите в полза на държавата автомобили са предоставени на различни ведомства, а 109 са бракувани и унищожени.

Общо 5464 са превозните средства, конфискувани в полза на държавата и предадени със съдебен акт на НАП от септември 2023 г. до края на октомври тази година. В различни етапи от подготовката за продажба и обявяването им на търг са 2727 коли.

През октомври са насрочени 59 търга. Обявите за продажбите са публикувани в Портала за продажби на НАП.