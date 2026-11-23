Стачка в държавната администрация. Служители от пет агенции, НОИ и НСИ спират работа за 1 час на щафетен принцип до 1 декември. Исканията им са достойно заплащане и връщане на клас "прослужено време". Първи стачкуваха социалните работници Средната им заплата е около 1 000 евро.

Приемната на социалната служба в столичния квартал "Люлин" опустя, заради едночасовата ефективна стачка на социалните работници.



Гергана Георгиева е социален работник от 10 години. След удръжките заплатата й е 870 евро.

Гергана Георгиева, социален работник, ДСП - Люлин: "А аз подпомагам лица с доста по-високи доходи от мен. Нали си давате сметка колко е унизително за един работник подобно нещо. Справям се с много гимнастики. Колко е инфлацията, колко пъти се повишиха цените на всичко."

Твърди, че си купуват канцеларски материали, за да работят. Освен в приемната, посещава и домовете на кандидатстващи за помощи.

Гергана Георгиева, социален работник, ДСП - Люлин: "Приканвам депутатите: Заповядайте с нас да поработите една седмица в натоварения сезон - да обиколите домовете на хората да видите реално как живеят. Докато не го изпитат на гърба си няма как да разберат защо ние протестираме."

Бояна Ииева, социален работник ДСП- Люлин: "Контингентът, с който работим, от хора, постоянно сме болни. 900 евро само лекарствата не можем да си ги купим."

Искат възможност да работят на втори трудов договор, да получават варучери за храна и към заплатите им да се върне добавката за прослужено време.

Емилия Мурджова, социален работник, ДСП- Благоевград: "Сумата, която беше за прослужено време и клас ни беше отнета преди повече от 15 години несправедливо. Смятам,че е безкрайно необходимо тя да ни бъде върната. И ние вече сме на предела. Без да имаме ние социална закрила няма как да даваме такава на обществото."

Искат като мярка срещу инфлацията заплатите им да се увеличат с 350 евро от 1 януари. Твърдят, че са претоварени, заради голямото текучество на кадри. Стартовата бурна заплата на млад социален работник е 780 евро.

Йоана Цекова, социален работник ДСП - Варна: "Наемът е 370 евро, като моята заплата е 562."

Кремена Атанасова председател на САС, КТ "Подкрепа": "Надяваме се на справедливост в бюджетна комисия. И сред народните представители да чуят справедливите искания и да предложат вариант, в който тези хора да разберат, че техният труд има значение и е важен."

Утре на едночасова стачка излизат работещите в Агенцията по заетостта.

По темата работиха: Ст. Николова, Ал. Шаламанов, Д. Михайлов