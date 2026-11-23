12-годишният Ивилин Маджаров от Ямбол стана световен шампион по скокове на батут. Заедно с Елена Михайлова от Русе той спечели златния медал в смесените синхронни скокове при 11–12-годишните на световното първенство в китайския град Нанджинг. Българската двойка записа исторически успех, след като дисциплината беше включена за първи път в програмата на първенството. Младият шампион беше посрещнат тържествено в своето училище в Ямбол.

За Ивилин Маджаров световната титла е първи подобен успех в голямо международно състезание. В Китай той и партньорката му Елена се пребориха с още 17 двойки, а във финала постигнаха 45,60 точки.

Ивилин Маджаров, световен шампион по скокове на батут: „Чувството, когато станеш световен шампион, е огромно. За мен това е за първи път такова голямо състезание и аз много се зарадвах, като разбрах, че станах световен шампион. Най-големите предизвикателства и трудности бяха смяната на батутите, защото там батутите са съвсем различни.“

Пътят към световния връх започва още в ранното му детство.

Диляна Маджарова, майка на Ивилин: „Ивчето, като всяко малко дете, скачаше по леглата. Решихме с баща му да го заведем в залата. Беше в детската градина и така до ден днешен.“

Идеята Ивилин да си партнира с Елена Михайлова от Русе е на треньорката му Теодора Димитрова и на треньора на националния отбор Станислав Стоянов.

Теодора Димитрова, треньор в СКСБ „Енчо Керязов“ – Ямбол: „Решихме да ги съберем да пробваме на републиканското, което беше през лятото в Ямбол. С три тренировки зад пердетата Ивилин и Елена станаха шампиони на България.“

Следват лагери с националния отбор и сериозна подготовка за световното първенство.

Теодора Димитрова, треньор в СКСБ „Енчо Керязов“ – Ямбол: „На полуфинал в Китай те се класираха на трето място и видях, че имаме шанс… Беше голяма радост, когато бяхме на върха. Да чуеш българския химн – бяха много емоции, много сълзи.“

Въпреки честите отсъствия заради състезания и лагери, Ивилин успява да се справя и с училищните си задължения.

Радослава Стоянова, класен ръководител: „Ивчо е много добър ученик, много му е натоварена програмата, но въпреки всичко успява да съчетава и двете неща… Той е един истински съученик и приятел на целия клас.“

12-годишният световен шампион беше поздравен и от кмета на Ямбол Валентин Ревански, който го награди с парична премия и световна енциклопедия, а в училище го посрещнаха като истински герой.

След световното злато Ивилин вече има следваща голяма мечта.

Ивилин Маджаров, световен шампион по скокове на батут: „Ами, след още 5–6 годинки – Олимпиадата.“

Ивилин вече е подновил тренировките. За младия шампион предстоят нови предизвикателства и още много състезания по пътя към голямата му мечта – Олимпиадата.