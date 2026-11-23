От Столичната дирекция на вътрешните работи разкриха нови подробности по случая с бруталното сексуално посегателство над непълнолетно момиче в апартамент в София.

По случая са задържани 4 лица – трима непълнолетни и един пълнолетен български гражданин. Тримата непълнолетни са привлечени като обвиняеми и са с мерки за неотклонение "задържане под стража". Пълнолетният задържан се разследва от следовател.

От полицията коментираха и информацията за евентуална връзка между служител на МВР и един от задържаните, но до момента такава информация не е била потвърдена.

– Дали има друга жертва?