От Столичната дирекция на вътрешните работи разкриха нови подробности по случая с бруталното сексуално посегателство над непълнолетно момиче в апартамент в София.
По случая са задържани 4 лица – трима непълнолетни и един пълнолетен български гражданин. Тримата непълнолетни са привлечени като обвиняеми и са с мерки за неотклонение "задържане под стража". Пълнолетният задържан се разследва от следовател.
От полицията коментираха и информацията за евентуална връзка между служител на МВР и един от задържаните, но до момента такава информация не е била потвърдена.
– Дали има друга жертва?
Николай Пелтеков, директор на СДВР: "В хода на работата със свидетели, с разпит на родители на пострадалото момиче сме установили още два случая с пострадали, като изключваме случая със стрелбата, там извършителят е установен и задържан. Другият случай е от 21 септември на блудствени действия с друго момиче."