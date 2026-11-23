Силният вятър стана причина за два пътни инцидента с тежкотоварни автомобили в Старозагорска област за по-малко от два часа. И при двата случая ремаркета на камиони са били преобърнати от мощните пориви.

Първият сигнал е подаден днес малко след 14:00 часа. На Подбалканския път София – Бургас, след разклона за Гурково в посока Сливен, празно ремарке на товарен автомобил се е преобърнало в крайпътната канавка. Водачът не е пострадал, а пробата му за алкохол е отрицателна. На място полицейски екип регулира движението.

Вторият инцидент е регистриран в 15:45 часа между старозагорските села Оряховица и Подслон. Там силният вятър също е преобърнал ремарке на товарен автомобил. И при това произшествие няма пострадали.