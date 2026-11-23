Водолази от Сдружение „Приятели на Морето – Бургас“ се гмурнаха до потъналия моторен кораб „Родина“, който се намира на дъното на морето край Созопол.

Плавателният съд е потопен от мини през 1941 година и днес е на дълбочина около 35 –39 метра. Основната цел на водолазите беше подмяна на захранващите батерии на сонарен буй, поставен, за да бъдат проучвани преминаващите в района делфини.

Изследването на морските бозайници и записването на звуците, издавани от тях във връзка с това, се реализира по проект на СНЦ "Зелени Балкани”. В резултат на планираната инициатива батериите успешно бяха подменени, което ще осигури безпроблемна работа на буя за следващите месеци.