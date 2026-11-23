Мащабна акция в цялата страна срещу фалшиви ТЕЛК решения. Според източници на БНТ до момента са задържани 14 души. От тях четирима са лекари, петима са посредници и двама души са с издадени фалшиви телкове.

Акцията се провежда в три области София, Разград и Враца (в района на Мездра).





В Първа градска болница в София тази сутрин униформени влязоха в комисията за ТЕЛК.

Акцията е в отговор на данни за мащабно злоупотреби с ТЕЛК, ощетили хазната с огромни средства.

Изземват се компютри и документи от разследващите.

"БНТ: Задържана ли сте? Защо е тази акция?

- Не е акция. Това е обикновена рутинна проверка и нямаме резултати от нея." "Нали ги видяхте - 15 човека дойдоха и нещо тука търсиха и си тръгнаха?

БНТ: Търсеха ли документация?

- Ами, най-вероятно. Те затова са идвали - за документацията."

През октомври вътрешният министър Иван Демерджиев анонсира предстоящи акции по линия на ТЕЛК. Още тогава Демерджиев заяви, че в цели области на страната издаването на решения за инвалидност се е превърнало в начин на препитание.

В серия от репортажи "По света и у нас" разказа порочни практики свързани с издаването на фалшиви ТЕЛК решения.

Вижте повече в прякото включване на Тихомир Игнатов.