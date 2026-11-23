Тридневен траур в Ловеч след кончината на обичания Дядо Гавриил. Днес е поклонението пред покойния митрополит в катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в града.

Българската православна църква се разделя с един от най-обичаните си духовници.

Патриарх Даниил: "Неговият пример и неговото присъствие, убедени сме, че няма да ни остави. Защото Дядо Гавриил живееше с тази вяра. Имаше опит в духовния живот. Имаше дълбоко осъзнат духовен и молитвен живот. И мислим, че тази благодат, която приживе той придоби, няма да ни остави. Затова днешният ден, макар да скърбим, ние отново сме във вярата, в надеждата и утехата, която ни дава светата православна църква."

Старозагорският митрополит Киприан: "Трябва да се избере наместник-председател, доверен на Ловчанския митрополитски престол, който да проведе избор за нов митрополит на Ловеч. Изборът протича с епархийските избиратели. До три месеца трябва да се случи този избор. Епархийските избиратели се събират в престолния град Ловеч и избират двама от избирателите, които са посочени в листата от Светия синод. След което Светият синод излъчва един от двамата чрез избор."

Видинският митрополит Пахомий: "Като събрат в Светия синод всички го познаваме като изключително ревностен човек. Мисля, че това е най-важното нещо, което може да се каже за Дядо Гавриил – неговата ревност по Бога, неговата ревност по запазване на чистотата на православната ни вяра. Не може да не се спомене неговото силно желание за въвеждане на предмета „Религия“ в училище, желанието му децата да бъдат просветени."

С добрите си дела и благи думи митрополитът докосваше душите и на възрастни, и на деца. Катедралният храм в Ловеч, който митрополит Гавриил изгради, днес събра десетки миряни, които участваха в заупокойна молитва.

Веска Ботева – жител на Ловеч: "Беше незаменим, незаменим човек – откровен, честен … Училището направи, тук даде всичките години." Весела Димитрова, директор на ЧОУ „Свети Седмочисленици“ – град Ловеч: „Той много обичаше децата и това, което беше най-важно за него, е те да растат, заобиколени от добрина, от християнските ценности, общочовешките ценности. Той беше част от училищния живот, често присъстваше в класните стаи. За децата това е равносилно на бащинска обич.“ Надка Стоянова, социална кухня към Ловчанската митрополия: „Много добър човек, отзивчив, изобщо не съм видяла лошо от него.“

Поклонението пред тленните останки на митрополит Гавриил ще започне в 16.00 ч. в ловешкия храм днес, а погребението се очаква да бъде утре.