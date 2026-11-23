Генералният секретар на ООН - Антониу Гутериш изрази разочарование от липсата на обща декларация след Конференцията на климата КОП31, която се проведе в Анталия.



Липсата на консенсус и невъзможността на правителствата да се издигнат до нивото, което климатичната криза изисква, са повод за дълбоко безпокойство, се казва в изявлението на Гутериш. Светът е на път да надхвърли договорения в световен мащаб лимит за повишаване на температурата с 1,5 градуса. Възможността то да бъде ограничено възможно най-бързо и в най-големи мащаби се изчерпва, се казва още в посланието на Генералният секретар на ООН. Причина за провала на климатичната конференция е отказът на редица участници в общата декларация да бъде включен ясен ангажимент за отказа от изкопаеми гориво. Преговорите по финалния документ продължаха близо 48 часа след официалния край на конференцията, което превърна КОП31 в най-дългата климатична среща в историята на ООН.



