Британският премиер Анди Бърнам ще представи пред Камарата на общините споразумение между Обединеното кралство и ЕС.



В края на миналата седмица Брюксел и Лондон се разбраха за споразумения за износа на храни и селскостопанска продукция, търговията с емисии и програма за младежки обмен. Според правителството тези договорености ще донесат на британската икономика 17 милиарда паунда до 2030 г.

Текстът на споразумението все още не е публикуван, но се очаква това да стане в близките дни. Опозицията остро критикува Бърнам и обяви, че "приоритетите му са грешни".



