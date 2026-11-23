14 часа след руската атака срещу Димер - на около 45 км от Киев, изпод развалините беше извадено живо 7-годишно момче. Състоянието на детето е стабилно. То е откарано в болница.



12 вече са жертвите след атаката в неделния ден. Разчистването на пораженията продължи през цялата нощ. В Брюксел днес ще се проведе среща на НАТО, като акцент в нея ще бъде войната в Украйна и последствията за Европа. През последните месеци Русия засили сериозно атаките, особено срещу столицата Киев. Опасенията са, че предстои най-тежката зима от началото на войната. На този фона и Москва, и Вашингтон заявиха, че се планира поредна среща във формат Съединени щати-Украйна-Русия, но без да разкриват повече детайли.





Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Подготвяме план, който ще изведе военното сътрудничество с партньорите ни на ново ниво. Планирани са сериозни стъпки с нашите съседи в Европейския съюз, за да може Украйна, въпреки войната, да продължи своята европейска интеграция, да изпълни поставените цели и да има истинско, пълноценно европейски бъдеще. Гледаме на отношенията с Европейския съюз като гаранция за сигурност за всички нас."