Експлозия подпали руски военен кораб на пристанище в източната част на Либия.

Властите смятат, че вероятно става въпрос за атака с морски дронове. Към момента никой не е поел отговорност за нападението, няма и позиция от Москва. 10 души са ранени и се лекуват в болница в Бенгази. Сред тях има руски и либийски граждани. Друг кораб, който е плавал под малтийски флаг, също е атакуван близо до мястото от морски дронове. Либийските военноморски сили съобщават, че са потопили 20 безпилотни плавателни съда.