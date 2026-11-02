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Сред съкровищата на фараоните: Големият египетски музей отбеляза първата си годишнина

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:52 мин.
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Снимка: БТА
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Големият египетски музей (ГЕМ) отбелязва първата годишнина от официалното си откриване с ново потапящо светлинно шоу за посетителите, наречено „Вечно слънце“, съобщава „Ал Ахрам“. Програмата е само първото от поредица от събития, планирани да се проведат в музея до края на годината.

„Вечно слънце“ е 35-минутно преживяване, което съчетава модерни светлинни технологии и музика на живо, за да предложи на туристите аудио-визуално пътешествие, обхващащо 5000 години египетска история. То се провежда два пъти на ден, с изключение на сряда и събота, в атриума на музея след редовното работно време и е с допълнителен билет.

„Инициативата отразява усилията за максимално оползотворяване на потенциала на културните и историческите ресурси на Големия египетски музей и представянето им чрез иновативни форми на туристически преживявания“, каза министърът на туризма и на паметниците на културата на Египет Шериф Фатхи, цитиран от „Ал Ахрам“.

Продукцията включва прожекции върху архитектурни елементи по стените на залата (мапинг), динамично осветление, музика на живо и повествование на арабски и английски език. Творческата концепция черпи вдъхновение от повтарящите се природни цикли, като изгрева и залеза, ежегодното разливане на Нил и сезоните на жътва, и отразява връзката на древните египтяни с природата и разбирането им за обновлението и приемствеността.

Мерит ал Сайед, изпълнителен директор на компанията Legacy Development and Management, която отговаря за услугите в ГЕМ, обясни, че стартирането на проекта е част от усилията за развитие на програмите на ГЕМ и насърчаване на повторните посещения.

ГЕМ привлича голям брой туристи след официалното си откриване на 1 ноември м.г. Разположеният върху 480 хиляди кв. м в близост до пирамидите в Гиза музей на стойност над един милиард долара е проектиран като най-големия в света, посветен на една цивилизация. В залата на Тутанкамон за първи път са показани на едно място всички около 5000 предмета от гробницата на момчето фараон в Долината на царете.

Националната туристическа стратегия на Египет предвижда нарастване на туристическия поток до 30 милиона души до края на десетилетието. Туризмът, наред със Суецкия канал и преводите от живеещи в чужбина египтяни, е сред ключовите източници на чуждестранна валута за северноафриканската страна.

Снимки: БТА

#Големият египетски музей #Египет

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