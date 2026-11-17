Службата на Върховния комисар на ООН за правата на човека изрази загриженост във връзка с новото предложение на пет държави от ЕС за прехвърляне в Руанда на мигранти, нямащи право повече да останат в Европа, предаде Франс прес. Инициативата, представена вчера във Виена, е оглавена от Германия, Дания, Австрия, Гърция и Нидерландия.

От Службата на Върховния комисар заявиха, че не са запознати с текста на предложението, разработено в координация с Европейската комисия с цел значително увеличаване на броя на мигрантите, експулсирани от европейска територия.

"Загрижени сме заради рисковете за правата на човека, произтичащи от предложеното прехвърляне в Руанда на лица от пет държави - членки на Европейския съюз, които нямат реална връзка с тази страна, изправена сама по себе си пред собствени предизвикателства, свързани с правата на човека", се посочва в прессъобщение на Службата.

Според министъра на вътрешните работи на Руанда Венсан Бирута страната му предлага "втори шанс" на мигрантите, експулсирани от Европа.

Петте европейски държави възнамеряват първоначално да изградят център в Руанда в много малък мащаб. Планът предвижда в началото да бъдат изпратени около сто души, чиито молби за убежище са били отхвърлени, отбелязва АФП.