Пет европейски държави ще открият център за депортиране на мигранти в Руанда през следващата година. Там ще бъдат изпращани мигранти, които са изчерпали всички законни възможности да останат в петте държави и които не могат да бъдат депортирани в държавите си на произход. Проектът идва след приемането на новия регламент на ЕС, който позволява създаването на подобни центрове.

Още през септември Германия, Австрия, Гърция, Дания и Нидерландия обявиха, че работят по споразумение с държава извън ЕС за създаването на центрове за връщане на мигранти.

Александър Добринд, министър на вътрешните работи на Германия: "Инициативите, които подготвяме за следващите месеци, включват и възпиращия ефект, свързан с центровете за връщане. Ето защо съм уверен, че в рамките на тази група от пет държави и с подкрепата на Европейската комисия ще успеем да сключим споразумения с трети държави. Очаквам, че до края на тази година ще можем да представим такива споразумения.“

Пред Ройтерс пожелал анонимност европейски представител потвърди, че Руанда е сред обсъжданите държави, въпреки опасенията на правозащитни организации за състоянието на правата на човека там. За разлика от британския план за Руанда, този модел трябва да се прилага само за мигранти, които са изчерпали всички законови възможности да останат в ЕС. Първоначалното предложение на Лондон беше отхвърлено от Върховния съд в Обединеното кралство.

Робърт Рийд, председател на Върховния съд на Великобритания: "Имаме основания да смятаме, че търсещите убежище, които бъдат изпратени в Руанда, биха били изложени на реален риск от връщане.“

Според поддръжниците на инициативата тя трябва да пресече плащането на големи суми пари на каналджии за опасно пътуване към Европа.