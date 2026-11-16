Националът Светослав Ковачев изрази разочарованието си след поражението на България с 1:2 при гостуването на Естония в последния мач от Лигата на нациите. Крилото на Арда отбеляза първото си попадение с националната фланелка, но то не беше достатъчно, за да предотврати четвъртата загуба на „лъвовете“ в турнира.

"Благодаря за гола, но в крайна сметка всички желахме поне в последния мач да завършим с победа. Излязохме за победата, видяхте, че променихме и системата. Опитахме се, но какво не ни достигна, не знам. Тренираме, всеки дава всичко от себе си, но не можахме да победим“, заяви Ковачев след срещата в Талин.

Футболистът беше попитан дали поредицата от негативни резултати не е довела до ситуация, в която националният отбор вече губи по навик.

"Не мога да кажа, че губим по навик. Защото наистина всеки дава 100% от себе си, но явно нивото ни стига дотам“, призна той.

България приключи участието си в група C4 на Лигата на нациите на третото място с четири поражения. Въпреки личния си успех Ковачев не скри, че основната цел на футболистите е била да завършат кампанията с победа, която така и не успяха да постигнат.