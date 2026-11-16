Авторът на единственото попадение за България срещу Естония призна, че въпреки усилията на футболистите националният отбор не успява да постигне желаните резултати
Националът Светослав Ковачев изрази разочарованието си след поражението на България с 1:2 при гостуването на Естония в последния мач от Лигата на нациите. Крилото на Арда отбеляза първото си попадение с националната фланелка, но то не беше достатъчно, за да предотврати четвъртата загуба на „лъвовете“ в турнира.
"Благодаря за гола, но в крайна сметка всички желахме поне в последния мач да завършим с победа. Излязохме за победата, видяхте, че променихме и системата. Опитахме се, но какво не ни достигна, не знам. Тренираме, всеки дава всичко от себе си, но не можахме да победим“, заяви Ковачев след срещата в Талин.
Футболистът беше попитан дали поредицата от негативни резултати не е довела до ситуация, в която националният отбор вече губи по навик.
"Не мога да кажа, че губим по навик. Защото наистина всеки дава 100% от себе си, но явно нивото ни стига дотам“, призна той.
България приключи участието си в група C4 на Лигата на нациите на третото място с четири поражения. Въпреки личния си успех Ковачев не скри, че основната цел на футболистите е била да завършат кампанията с победа, която така и не успяха да постигнат.