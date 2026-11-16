Две отличия за българката Христина Паткова на „Международния фестивал за музикални видеоклипове, създадени с изкуствен интелект“ (AI International Music Video Festival) в Холивуд. Тя печели в категориите за „Най-добро музикално видео“ и „Най-добри AI визуализации“.

Като дете Христина Паткова започва да рисува – първо на хартия, а по-късно на компютър. След това завършва визуални ефекти, а през годините работи по филми като Ramayana и Star Wars.

Христина Паткова: „Започнах от киноцентъра, много години работих там и сега от 2 години започнах да използвам AI. И се опитваш на AI да му предадеш твоя начин на мислене, който е по-чувствителен, нали, защото той е машина. Той изпълнява, а ти даваш чувствата. То точно това е красотата.“

Така създава песента „Гладен за теб“ (Hungry for You):

„Като слушах песента готова, точно това ми дойде наум, нали – една мумия, която... Аз хем не исках, нали, да е нещо грозно, исках, нали, да е нещо предизвикателно по принцип, да е хубаво и точно затова, нали, визията на мумията не е страшна.“ Христина Паткова: "AI по принцип би могло всеки един да направи, който влиза в някаква платформа и решава да си направи някакъв клип. Обаче това, че трябва да убедиш хора, които не са специалисти по AI, а са хора, които са по принцип във филмовата индустрия, големи имена, и ги убеждаваш, че въпреки че това нещо си го направил с AI, а не си хванал камерата да снимаш актьори и така, и ги убеждаваш, че това, което си направил, си заслужава...“

Със смях казва, че винаги се държи добре с изкуствения интелект заради всички утопични сценарии.