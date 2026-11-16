Близо 5 млрд. долара са необходими за възстановяването на Непал след бедствията

Близо 5 млрд. долара са необходими на Непал за възстановяването след опустошителните наводнения там. След трагедиите страната ще стане първата в света, която ще получи помощ от фонда на ООН за компенсиране на загуби и щети, причинени от климатичните промени.

Близо 1500 са загиналите, а почти 5000 са в неизвестност след двата огромни инцидента. И в двата случая трагедиите са предизвикани от откъснали се ледници, повлекли лавина от камъни.

26 август, на границата между Непал и Тибет – огромна приливна вълна залива десетки градове и села по пътя си.

Месец по-късно – на 27 септември, нова приливна вълна залива региона на Мананг.

След бедствията непалското правителство повдигна въпроса за отговорността на най-големите индустриални държави и източници на парникови газове в света. Но засега разполага само с решението на климатичния фонд да му бъдат отпуснати 20 милиона долара за справяне с щетите, оценени на близо 5 милиарда долара.

Град Чаме е най-силно засегнатият при второто бедствие – през септември. Срутването на огромна земна маса от планинския склон в река Марсянгди засяга няколко селища в региона и причинява огромни щети.

Първата вълна залива Чаме в горната част на града. Идва около 3 часа през нощта. Събаря няколко къщи. Хората успяват да избягат, но много животни остават под водата. Електричеството спира, телефоните също, връзка със света няма.

"Водата дойде оттук, заля всичко, събори всички тези къщи. Това се случи сутринта, рано сутринта."

Прамот живее със семейството си малко по-надолу по улицата, която е и част от маршрута на туристическия преход в Анапурна. Имат къща за гости и ресторант. И те, както всички жители на Чаме, помнят добре страшния ден.

Прамот, жител на Чаме: "Реката в другия край на града започна да вдига нивото си и ставаше все по-голяма и по-голяма. Качихме се нагоре в гората, където останахме 5–6 часа. Малко след 3 часа през нощта наводнението заля града. Разруши няколко къщи, църква, много животни умряха. В късния следобед чухме силен тътен, реката излезе от коритото си и огромна вълна заля всичко наоколо. Хората крещяха, нямаше къде да отидем, нямаше храна, нямаше ток, нямаше телефони, нямаше къде да отидем."

Палсанг Гурунг, жител на Чаме: "Голямото наводнение заля града около 5 часа следобед. Водата дойде оттук, отгоре. Наводнението отнесе 6–7 къщи, нанесе щети на още над 20 и разруши моста."

Градът остава откъснат от света. След бедствието много от жителите му търсят убежище в планината.

Палсанг Гурунг, жител на Чаме: "Бях в Мара. Това е едно село малко по-нагоре оттук. Преместих се там и останах известно време, защото е безопасно." Прамот, жител на Чаме: "Отново се качихме в гората. Стояхме там почти седмица. Две-три седмици по-късно всичко се успокои. Сега вече е добре."

Възстановяването в региона още не е започнало. Големият мост към Мананг е останал само с металната си конструкция, върху която хората днес редят дървени греди, за да могат да преминават. А държавата обещава да помогне.

"Това стана заради глобалното затопляне. Иначе нямаше да се случи. И заради това глобално затопляне нямаше туристи, а много хора умряха... Мисля, че това е основният проблем."

В продължение на седмици туризмът в региона остана блокиран. А секторът е основен поминък за местните. От началото на октомври много от групите се завръщат. Мусонните дъждове и топящите се ледници са временно забравени. Но не и страхът от нови бедствия.

Автор: Гергана Василева