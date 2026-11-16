БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Робърт Патинсън ще е Бонд, Джеймс Бонд
Чете се за: 00:35 мин.
ЕС сакционира 113 физически и юридически лица, България...
Чете се за: 04:30 мин.
За първи път в България: Ерик Клептън ще свири в София на...
Чете се за: 02:57 мин.
Инцидент с товарен кораб в българската икономическа зона...
Чете се за: 01:35 мин.
Гълъб Донев: Бюджет 2027 е бюджет на вразумяването
Чете се за: 03:22 мин.
Проф. Ива Христова: Грипът набира скорост, доминира щамът...
Чете се за: 06:45 мин.
Румен Радев: Искам да се извиня на майките на децата с...
Чете се за: 05:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Близо 5 млрд. долара са необходими за възстановяването на Непал след бедствията

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:05 мин.
Азия
Запази
Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Близо 5 млрд. долара са необходими на Непал за възстановяването след опустошителните наводнения там. След трагедиите страната ще стане първата в света, която ще получи помощ от фонда на ООН за компенсиране на загуби и щети, причинени от климатичните промени.

Близо 1500 са загиналите, а почти 5000 са в неизвестност след двата огромни инцидента. И в двата случая трагедиите са предизвикани от откъснали се ледници, повлекли лавина от камъни.

26 август, на границата между Непал и Тибет – огромна приливна вълна залива десетки градове и села по пътя си.

Месец по-късно – на 27 септември, нова приливна вълна залива региона на Мананг.

След бедствията непалското правителство повдигна въпроса за отговорността на най-големите индустриални държави и източници на парникови газове в света. Но засега разполага само с решението на климатичния фонд да му бъдат отпуснати 20 милиона долара за справяне с щетите, оценени на близо 5 милиарда долара.

Град Чаме е най-силно засегнатият при второто бедствие – през септември. Срутването на огромна земна маса от планинския склон в река Марсянгди засяга няколко селища в региона и причинява огромни щети.

Първата вълна залива Чаме в горната част на града. Идва около 3 часа през нощта. Събаря няколко къщи. Хората успяват да избягат, но много животни остават под водата. Електричеството спира, телефоните също, връзка със света няма.

"Водата дойде оттук, заля всичко, събори всички тези къщи. Това се случи сутринта, рано сутринта."

Прамот живее със семейството си малко по-надолу по улицата, която е и част от маршрута на туристическия преход в Анапурна. Имат къща за гости и ресторант. И те, както всички жители на Чаме, помнят добре страшния ден.

Прамот, жител на Чаме: "Реката в другия край на града започна да вдига нивото си и ставаше все по-голяма и по-голяма. Качихме се нагоре в гората, където останахме 5–6 часа. Малко след 3 часа през нощта наводнението заля града. Разруши няколко къщи, църква, много животни умряха. В късния следобед чухме силен тътен, реката излезе от коритото си и огромна вълна заля всичко наоколо. Хората крещяха, нямаше къде да отидем, нямаше храна, нямаше ток, нямаше телефони, нямаше къде да отидем."

Палсанг Гурунг, жител на Чаме: "Голямото наводнение заля града около 5 часа следобед. Водата дойде оттук, отгоре. Наводнението отнесе 6–7 къщи, нанесе щети на още над 20 и разруши моста."

Градът остава откъснат от света. След бедствието много от жителите му търсят убежище в планината.

Палсанг Гурунг, жител на Чаме: "Бях в Мара. Това е едно село малко по-нагоре оттук. Преместих се там и останах известно време, защото е безопасно."

Прамот, жител на Чаме: "Отново се качихме в гората. Стояхме там почти седмица. Две-три седмици по-късно всичко се успокои. Сега вече е добре."

Възстановяването в региона още не е започнало. Големият мост към Мананг е останал само с металната си конструкция, върху която хората днес редят дървени греди, за да могат да преминават. А държавата обещава да помогне.

"Това стана заради глобалното затопляне. Иначе нямаше да се случи. И заради това глобално затопляне нямаше туристи, а много хора умряха... Мисля, че това е основният проблем."

В продължение на седмици туризмът в региона остана блокиран. А секторът е основен поминък за местните. От началото на октомври много от групите се завръщат. Мусонните дъждове и топящите се ледници са временно забравени. Но не и страхът от нови бедствия.

Автор: Гергана Василева

#5 млрд. долара #Възстановяване #бедствие #Непал #щети

Последвайте ни

ТОП 24

COVID-19 отново се разпространява във Варна, грипът засега е с единични случаи
1
COVID-19 отново се разпространява във Варна, грипът засега е с...
Проф. Ива Христова: Грипът набира скорост, доминира щамът A(H1N1)
2
Проф. Ива Христова: Грипът набира скорост, доминира щамът A(H1N1)
Англия победи световния шампион Испания и завърши на върха в групата
3
Англия победи световния шампион Испания и завърши на върха в групата
Румен Радев: Искам да се извиня на майките на децата с увреждания, това е най-социалният бюджет
4
Румен Радев: Искам да се извиня на майките на децата с увреждания,...
Двама от пострадалите при катастрофата на АМ "Тракия" продължават лечението си в Бургас
5
Двама от пострадалите при катастрофата на АМ "Тракия"...
Белгия разгроми Италия и се класира за финалната фаза на Лигата на нациите
6
Белгия разгроми Италия и се класира за финалната фаза на Лигата на...

Най-четени

Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
1
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
2
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са температурите в четвъртък
3
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са...
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
4
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
5
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
6
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“

Още от: Избрано

Ексклузивно: Екип на БНТ бе допуснат до новите бойни машини „Страйкър“
Ексклузивно: Екип на БНТ бе допуснат до новите бойни машини „Страйкър“
За грешките на светлинните знаци по магистралите ни и как трябва да изглеждат, за да имат ефект За грешките на светлинните знаци по магистралите ни и как трябва да изглеждат, за да имат ефект
Чете се за: 14:15 мин.
Къде е храмът "Успение Богородично", в който е служил патриарх Евтимий? Къде е храмът "Успение Богородично", в който е служил патриарх Евтимий?
Чете се за: 11:20 мин.
След репортаж на БНТ: Проверяват защо болници дават на кръводарители ваучери вместо храна След репортаж на БНТ: Проверяват защо болници дават на кръводарители ваучери вместо храна
Чете се за: 04:30 мин.
Специално: Образованието в Естония - отличникът на Европа Специално: Образованието в Естония - отличникът на Европа
Чете се за: 02:40 мин.
ЕКСКЛУЗИВНО: Само екип на БНТ засне акцията от борда на хеликоптер „Кугър“ ЕКСКЛУЗИВНО: Само екип на БНТ засне акцията от борда на хеликоптер „Кугър“
Чете се за: 05:25 мин.

Водещи новини

Драгоман, Сливница и Алдомировци потънаха в скръб заради смъртта на 18-годишната Милена
Драгоман, Сливница и Алдомировци потънаха в скръб заради смъртта на...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Атака с морски дронове преобърна кораб в Черно море, целият екипаж е спасен Атака с морски дронове преобърна кораб в Черно море, целият екипаж е спасен
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Тръмп: Путин отстъпва за Украйна Тръмп: Путин отстъпва за Украйна
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Премиерата на "Пастир" - филм за живота на свети Йоан Рилски, е тази вечер Премиерата на "Пастир" - филм за живота на свети Йоан Рилски, е тази вечер
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
България спаси от европейски санкции две руски банки с български...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Контролът върху ядрените оръжия ще обсъждат Путин, Си Дзинпин и...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
"Много родители са затворници в домовете си": Близки на...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Робърт Патинсън ще е Бонд, Джеймс Бонд
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ